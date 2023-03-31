بعد أول هدفين في المريخ .. إعلامي شهير: مدرسة الزمالك تعيد فتح أبوابها

احتفل الإعلامي مهيب عبد الهادي بإحراز نادي الزمالك هدفين في أول المباراة، في اللقاء الذي يجمع الفارس الأبيض بالمريخ السوداني على استاد القاهرة الآن.

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي تويتر :" مدرسة الزمالك تعيد فتح ابوابها من جديد فن لعب وهندسة ".

أحرز مصطفى شلبي، هدف الزمالك الأول فى شباك المريخ السوداني، وأضاف ناصر منسي الهدف الثاني فى الدقيقة الثانية من المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبي الزمالك، وأحرز مصطفى شلبي الهدف الأول فى الدقيقة الاولى بعد تلقيه تمريرة من أحمد بلحاج انفرد خلالها بحارس المريخ وسددها فى الشباك.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود عن التشكيل الذي سيخوض به الزمالك مواجهة المريخ السوداني .