جماهير الزمالك تثير الجدل في مباراة المريخ السوداني بطريقة غريبة

أثارت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل اعتراضًا على أداء اللاعبين في مباراة المريخ السوداني بطريقة غريبة.

ورسمت جماهير الزمالك "إيموجي" يعبر عن الغضب بعدما سكنت شباك الفريق الأبيض الهدف الثالث من المريخ السوداني.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

وجاء تشكيل المريخ السوداني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد المصطفى

خط الدفاع: أليكس سيلفا - صلاح نمر - سيرجيو رافائيل - بخيت خميس

خط الوسط: محمد الرشيد - وجدي عوض - محمد التكت - ماتيوزو

خط الهجوم: رمضان عجب - باولو سيرجيو

ومازالت النتيجة بين الزمالك والمريخ السوداني بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين.