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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد امتحانات الميديترم.. اتحاد طلاب زراعة القاهرة يعلن عن حفل إفطار جماعى

حفل إفطار
حفل إفطار

أعلن اتحاد طلاب الكلية بدعوتكم لحضور حفل الإفطار السنوي وذلك في الثاني و العشرين من رمضان يوم الخميس الموافق ١٣/٤/٢٠٢٣.

و سيكون الحضور باسبقية الحجز و الحجز بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالكلية ، كما أن الحضور مجاني و كل طالب مسؤول عن احضار طعامه و ممنوع دخول اي شخص لم يسجل بالرعاية .

و يتكون برنامج اليوم  بالفقرات المتنوعه و بحضور فرقة الكلية الموسيقية و نتمني لكم الحصول علي سهرة جميلة بعد الانتهاء من امتحانات منتصف الفصل الدراسي. 
 

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الأحد.. علاج طبيعي القاهرة تبدأ الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا

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مستشفيات جامعة القاهرة : هدفنا قصر عيني جديد يستقبل مرضى التأمين الصحي الشامل

جامعة القاهرة 

أعلن التصنيف الإنجليزي (كيو إس) (QS Quaquarelli Symonds) قائمة أفضل الجامعات في  مجالى الآداب والعلوم الإنسانية، و العلوم الإجتماعية والإدارية لعام 2023، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة شهدت قفزة كبيرة في الترتيب العام عالمياً بالتواجد ضمن أفضل 250 جامعة في العلوم الاجتماعية والإنسانية من بين  2000 جامعة عالمية كبرى حول العالم شملها التصنيف من مجمل 30 الف جامعة علي مستوي العالم. مما يشير إلى ان جامعة القاهرة ضمن قائمة افضل 1 % جامعة عالمية. جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة من وحدة التصنيف الدولي بالجامعة.

وشدد التصنيف الإنجليزي كيو إس ، أنه في عام 2023  جاء ترتيب جامعة القاهرة بهذه القطاعات العامة هو الاول في مصر، وعالميا يقع ترتيب جامعة القاهرة لهذه الموضوعات الرئيسية ضمن أول 250 جامعة عالمية ، وبذلك بلغ حجم التطور  في 2023  مقارنة بعام 2017 في ترتيب هذه الموضوعات نسبة 32% وهو ما يوضح القفزة الهائلة التي حققتها جامعة القاهرة علي المستويين المحلي والعالمي.

وأشار المصنف الإنجليزي إلى أن جامعة القاهرة شهدت تطورا كبيرا علي مستوي مجال "العلوم الإجتماعية والإدارية" للامام بنسبة 37% عن ترتيبها فى عام 2017، حيث كان ترتيب الجامعة 342 عالميا وفي موضوع فرعي وحيد ، أما في 2023 جاءت الجامعة في المرتبة 227 عالميا وفي 7 موضوعات فرعية بفارق 115 مركزا عن عام 2017.
 

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