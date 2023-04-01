دعاء ليلة 10 من رمضان.. 25 كلمة تجعل لك نصيبا من كل خير وسعة رزق

نشهد الآن الليلة العاشرة من شهر رمضان، وهي آخر ليالي الثلث الأول من شهر الخير والمعروف بثلث الرحمة ، وتعني أنه لم يتبق من الشهر الكريم سوى ثلثاه ، لذا علينا اغتنام ما تبقى منه دون استهانة، ولعل دعاء ليلة 10 من رمضان هو أفضل العبادات التي بها نفوز بالخيرات وينفرج الكرب ، حيث إنه في في هذه الساعة من الليل وهذا الشهر الفضيل وهو من الأزمنة المباركة، ومن ثم فإن دعاء ليلة 10 من رمضان يعد من أهم الأدعية المستجابة ، كما أنه فرصة لا ينبغي التفريط فيها تحت أي ظرف ولأي سبب .

دعاء ليلة 10 من رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الليلة هي آخر ليالي العشر الأوائل من رمضان، ومن ثم فإن دعاء ليلة 10 من رمضان ، حيث التجلي الإلهي، أفضل ما نودع به الثلث الأول من الشهر الكريم، والذي يزيد أهميته من أنه بأحد أوقات استجابة الدعاء والتي تكون فى جوف الليل ووقت السحر الساعة الأخيرة قبل الفجر.

وأوضحت “ الإفتاء” أنه ينبغي اغتنام نفحات وبركات الليلة العاشرة من رمضان، لأنها من الأزمنة المباركة التي حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريها ، لذا ينبغي الحرص على دعاء ليلة 10 من رمضان ، حيث إنه من أحب العبادات إلى الله- سبحانه وتعالى-.

وأضافت: لذا ينبغي اغتنام هذا الوقت المبارك ، واتباع هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ليالي شهر رمضان الفضيل، ومن ثم فإن دعاء ليلة 10 من رمضان ومنه: « اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين».

دعاء ليلة 10 رمضان