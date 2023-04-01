فى عيد ميلاد قصي خولي.. أعلن زواجه بشكل مفاجىء والخلافات وصلت للتواصل الاجتماعي

يحتفل اليوم الفنان السوري قصي خولي، بعيد ميلاده حيث أنه من مواليد الأول من شهر إبريل عام 1976.

قصي خولي هو ابن الإعلامي عميد خولي ولديه أربع أشقاء وهم محارو لجين و ليالي و جلنار، وقد درس في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق الذي تخرج منه عام 1999، كما درس الحقوق .

قصي خولي

بداية قصي خولي الفنية كانت عام 1999 في فيلم ذاكرة صعبة، وقد حاز على جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2006 عن دوره في مسلسل غزلان في غابة الذئاب، كما حاز على نفس الجائزة عام 2011 عن دوره في مسلسل تخت شرقي .

قصي خولي

شارك قصي خولي منذ انطلاقة مسيرته الفنية عام 1999 بعدد من الاعمال ومنها سيناريو، رؤى حالمة، العشاق، سبع دقائق إلى منتصف الليل، سرايا عابدين.

فاجىء قصي خولي عام 2019 عن زواجه المفاجيء وانجابه طفل، حيث لم يخبر المتابعين بقدومه على خطوة الزواج، ولكن سرعان مت دبت مشاكل بينه وبين زوجته ووصلت الى مواقع التواصل الإجتماعي.

قصي خولي

على الرغم من الشهرة التى يتمتع بها قصي خولي فى مصر، إلا أن أعماله كانت قليلة للغاية، ومنها سرايا عابدين، الذى تعرض إلى انتقادات عديدة واتهم البعض صناع العمل بتزوير التاريخ.

سرايا عابدين عن قصة مستوحاة من حياة الخديو إسماعيل، وفترة حكمه لمصر المحروسة، كان بطولة يسرا وغادة عادل وقصي خولي ونور ونيللي كريم، ومجموعة كبيرة من النجوم العرب.