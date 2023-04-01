زي محمد رمضان وفؤش .. مصطفى كامل يعلق على مشاركته بمقلب رامز جلال

كشف الفنان مصطفى كامل، تفاصيل مشاركته في مقلب الفنان رامز جلال، لهذا العام «رامز نيفر إند» المذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية.

وقال مصطفى كامل، في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري، إنه لم يكن يعلم إنه مقلب، وأنه ذهب لافتتاح مطعم، ولكن تفاجئ بالمقلب بعدها.

وحول الجدل المثار حول مشاركته في المقلب قال مصطفى كامل: «أنا زي ما أنا نقيب موسيقيين فأنا فنان زي محمد رمضان ومحمد فؤاد.. واتعرض عليا حاجة وروحت».

وحول المقلب نفسه، أوضح مصطفى كامل، إنه أصيب بصدمة في يده وكتفه ووضعهما في جبيرة، بسبب المقلب، معلقا: «أنا لحد دلوقتي ايدي وجعاني من المقلب».

اجتماع مصطفى كامل مع الجمعية العمومية

عقد الفنان مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية اجتماع الجمعية العمومية المصغرة لجميع مجالس الفروع بالاقاليم فقط بعد تناول الإفطار.



ومن المقرر عرض كافة المصروفات والايرادات ، وسوف يتضمن الاجتماع موقف النقابة المالى وخطة النقيب المستقبلية للنقابة والموسيقيين .

وتضمنت المنصة حضور الفنان مصطفى كامل النقيب العام وأعضاء مجلس إداره النقابة الأم.

وتم عرض كل فاعليات الاجتماع عبر شاشات عرض وأكد طارق مرتضى، المستشار الاعلامى لنقابة الموسيقيين على الميعاد الجمعة ٩ رمضان .