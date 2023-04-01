أضعاف الدخل السابق.. مصطفى كامل يعدل بروتوكول تعاون الموسيقيين مع شركات المحمول

كشف الفنان مصطفى كامل -النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية- عن اتخاذه لعدة قرارات إدارية هامة، أنعشت خزينة النقابة العامة، لتحقيق مستوى خدمي أفضل للأعضاء.

وقال مصطفى كامل، إنه قام بتعديل بروتوكول التعاون بين النقابة وشركات المحمول، بدخل زاد عن أكثر من الضعف وفقا للمستندات التي استعرضها على الشاشة.

جاء ذلك على خلفية اجتماع الجمعية العمومية المصغر لنقابة المهن الموسيقية، مع النقيب العام مصطفى كامل، بعد إفطار يوم الجمعة 9 من شهر رمضان المبارك.

مستندات نقابة المهن الموسيقية

اجتماع مصطفى كامل مع الجمعية العمومية

عقد الفنان مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية اجتماع الجمعية العمومية المصغرة لجميع مجالس الفروع بالاقاليم فقط بعد تناول الإفطار.



ومن المقرر عرض كافة المصروفات والايرادات ، وسوف يتضمن الاجتماع موقف النقابة المالى وخطة النقيب المستقبلية للنقابة والموسيقيين .

وتضمنت المنصة حضور الفنان مصطفى كامل النقيب العام وأعضاء مجلس إداره النقابة الأم.

وتم عرض كل فاعليات الاجتماع عبر شاشات عرض وأكد طارق مرتضى، المستشار الاعلامى لنقابة الموسيقيين على الميعاد الجمعة ٩ رمضان .