ذروة الارتفاع في هذا التوقيت.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من النصائح المهمة للمواطنين وذلك بعد إعلانها بوجود ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، كما كشفت عن موعد ذروة ارتفاعات الحرارة والتي جاءت كالتالي:





نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم المباشر لأشعة الشمس وتناول قدر كبير من السوائل أثناء فترة السحور، منوهة بأهمية عدم ارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم والالتزام بالملابس الشتوية خلال فترة الليل نظرًا للانخفاض في درجات الحرارة، وذلم لعدم الإصابة بنزلات البرد قدر الإمكان. مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر واتباع كافة الإرشادات المرورية.





وأوضحت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن البلاد شهدت على مدار الـ 72 ساعة الماضية انخفاضا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية جافة ساعدت على زيادة الشعور بالبرودة.



أجواء ربيعية مائلة للدفء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحوالي درجتين مقارنة بالأمس، حيث تسجل العظمى اليوم 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم تسود أجواء ربيعية مائلة للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء مائلة للدف على محافظات السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، أما بالنسبة لطقس الليل فتسود أجواء باردة على أغلب محافظات الجمهورية.



ونوهت بأن هناك ارتفاع في درجات الحرارة يبدأ من غدًا الأحد، حيث تسجل العظمى 26 درجة مئوية، وتصل ذروة الارتفاع منتصف الأسبوع يومي الثلاثاء، فيما تسجل العظمى بين الـ 32 والـ 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.