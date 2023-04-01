عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذروة الارتفاع في هذا التوقيت.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

حالة الطقس
حالة الطقس

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من النصائح المهمة للمواطنين وذلك بعد إعلانها بوجود ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، كما كشفت عن موعد ذروة ارتفاعات الحرارة والتي جاءت كالتالي:

 

txt

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة المقبلة

txt

إبريل يكشر عن أنيابه|الأرصاد تُحذر: موجة حارة تجتاح البلاد في هذا الموعد

نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم المباشر لأشعة الشمس وتناول قدر كبير من السوائل أثناء فترة السحور، منوهة بأهمية عدم ارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم والالتزام بالملابس الشتوية خلال فترة الليل نظرًا للانخفاض في درجات الحرارة، وذلم لعدم الإصابة بنزلات البرد قدر الإمكان. مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر واتباع كافة الإرشادات المرورية.
 

وأوضحت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن البلاد شهدت على مدار الـ 72 ساعة الماضية انخفاضا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية جافة ساعدت على زيادة الشعور بالبرودة.
 

أجواء ربيعية مائلة للدفء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحوالي درجتين مقارنة بالأمس، حيث تسجل العظمى اليوم 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم تسود أجواء ربيعية مائلة للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء مائلة للدف على محافظات السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، أما بالنسبة لطقس الليل فتسود أجواء باردة على أغلب محافظات الجمهورية.

ونوهت بأن هناك ارتفاع في درجات الحرارة يبدأ من غدًا الأحد، حيث تسجل العظمى 26 درجة مئوية، وتصل ذروة الارتفاع منتصف الأسبوع يومي الثلاثاء، فيما تسجل العظمى بين الـ 32 والـ 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس الطقس اليوم الطقس غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

حقيقة تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

زيادة الدعم على البطاقات التموينية.. بشرى للمواطنين بداية من يوليو 2023

هيعتزل.. خالد الغندور يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بسبب كهربا

ترشيحاتنا

الإمام الأكبر يوجِّه بزيادة وجبات الإفطار بالجامع الأزهر إلى 5000 يوميا

مساحات واسعة على الحدود مع ليبيا.. حقيقة اكتشاف حقل نفطي جديد في تونس

ممسكا بالمصحف.. وصول المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته لمحكمة الإسكندرية

ذروة الارتفاع في هذا التوقيت.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. فنانة شهيرة تروى تفاصيل إصابتها بمرض نادر

تشكيل الأهلي اليوم.. مفاجأة في خط الوسط وورقة كولر الرابحة على الدكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لـ رضوى الشربيني أثارت الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

سعر إطلالة محمد صلاح الأخيرة تثير الجدل.. رقم خيالي

كذبة أبريل.. الأبراج الأكثر كذبا| تعرف عليها

7 قتلى وعشرات المفقودين.. العواصف المدمرة تضرب أركنساس وإلينوي.. صور

فيديو

سر أزمتها مع أحمد زاهر.. غادة عبد الرازق: مابصومش في التصوير وخضعت للعلاج 20عاما

برشلونة ولا الريال.. تعرف على قبلة محمد صلاح القادمة| فيديوجراف

مصطفى كامل: قولت لـ إيمان البحر درويش أنا هسلف الموسيقيين.. فيديو ⁩

لن تصدق.. سيدة تضع مولودًا بملامح رجل عجوز «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ