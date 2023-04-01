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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مصرع مسجل خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة في الغربية|التفاصيل الكاملة

اشتباكات بالأسلحة
اشتباكات بالأسلحة مع مسجلين خطر بالغربية

شهد مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية صباح اليوم مصرع مسجل شقي خطر هارب من أحكام جنائية، أثناء تبادل إطلاق أعيرة نارية بين الهارب والأجهزة الأمنية بقرية الطالبية بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بمركز شرطة كفر الزيات حول قيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية بموقف مركبات "التوك توك" الكائن بدائرة المركز.

تفاصيل مصرع مسجل خطر في كفر الزيات

وعلى الفور إنتقلت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية، إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شخصين من العناصر شديدة الخطورة - أحدهما محكوم عليه فى عدد من القضايا الجنائية مقيمان بدائرة المركز يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الغربية، قيام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوات الشرطة قور مشاهدتهما لهم فبادلتهما قوات الأمن إطلاق الأعيرة النارية، وأسفر ذلك التعامل عن ضبط أحدهما وتبين إصابته بعيار نارى "وتم نقله للمستشفى"، وبحوزته بندقية خرطوش وفرد محلى وكمية من مخدر الحشيش، وهروب الآخر بالدراجة النارية.

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مصرع مسجل في كفر الزيات بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، ونشر الأكمنة الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط المباحث الجنائية في الغربية من تحديد مكان إختباء العنصر الإجرامى الهارب بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة المركز وحال إستشعاره بإقتراب القوات قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها من "بندقية آلية" كانت بحوزته مما نتج عنه إصابة ووفاة طفلة "تصادف تواجدها بمحيط الواقعة".

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كما أسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بجواره على ("بندقية آلية" – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش )، وبسؤال والد الطفلة المتوفاة إتهم المذكور بالتسبب فى إصابة نجلته ووفاتها.  

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها.

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الغربية كفر الزيات احكام مسجل خطر التوك توك النيابة العامة محافظ الغربية مديرية امن الغربية

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