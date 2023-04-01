مستغلا حالتها العقلية.. ذئب الحوامدية يكشف تفاصيل علاقته بفتاة من ذوي الهمم

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، قهوجي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بمواقعة فتاة من ذوي الإعاقة العقلية واستمعت النيابة لأقوال المتهم.

س/ ما طبيعة العلاقة فيها بينكما ؟

ج/ كانت عايشة معايا في البيت وكنا عايشين مع بعض زى أى زوجين

س / منذ متى بدأت تلك الصلة ؟

ج/ انا مش فاكر امتی

س /من متي تطورت العلاقة بينكما ؟

ج/ عندما عرضت عليها تعيش معايا ووافقت وجت عاشت معايا وكتبت عليها ورقتين عرفي وفضلنا عايشين حياة المتزوجين.

س/ وما الذي اثار الغريزة فيما بينكما ؟

ج/ انا عازب وعرضت عليها الزواج وهي وافقت.

س و لماذا لم تتقدم اليها بالزواج من ذويها زواجا شرعيا ؟

كنت هكتب عليها رسمى بس هيا ملهاش بیانات و معرفتش أوصل لحد من أهلها خالص وهيا قالتلى إنها هربانة من أهلها.

س/ و ما هي بادرة تفكيرك في إقامة علاقة مع المتهمة سالفة الذكر ؟

ج/ عشان انا اتجوزتها عرفى وكنت هكتب عليها رسمى

س/ و ما هي كيفية قيامك بطلب اقامة علاقة بينك و بين سالفة الذكر ؟

ج/ انا عرضت عليها الزواج و واقفت وكتبت ورقتين عرفيين

س) و اين هي تلك الاوراق ؟

ج/ هي ضاعت عشان انا نقلت سكن في شقة ثانية

س/ و هل قوبل طلبك بالموافقة من المتهمة سالفة الذكر ؟

ج/ايوه

س/ و متى تحديدا اقمت اول علاقة فيما بينكما ؟

ج/ اول ما اتعرفت عليها من أول يوم جت قعدت فيها عندى من حوالي خمسة اشهر

س/ ما هي الحالة العقلية التي كانت عليها في أول لقاء بينكما ؟

ج/ هيا كانت عادية بس لسانها مكنش بيطلع الكلام مظبوط وكانت بتعملى الأكل و تنضف البيت وكانت عادية خالص

س/ كم عدد المرات التي اقمت فيها علاقة مع المتهمة سالفة الذكر ؟

ج/كتير وكنت ممكن انام معاها يوم اه ويوم لا أو يومين

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة الحوامدية قام المتهم بمواقعة المجني عليها بغير رضاها مستغلا أفتها العقلية، بان حسر عنها ملابسها مولجا قضيبه في فرجها حتي بلغ شهوته .

كما أن المتهم عرض المجني عليها – للخطر بأن عرض أمنها وحياتها للخطر وتعدي عليها جنسياحال كونها من ذوي الإعاقة على النحو المبين بوصف الاتهام السابق .