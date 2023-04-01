اليونان : تفكيك شبكة تهريب مهاجرين

أعلنت الشرطة اليونانية أمس الجمعة القبض على أكثر من 40 شخصا متورطين في شبكة قامت بتهريب مهاجرين ما يفوق 2300 مهاجر غير شرعي عبر حدود البلاد.

ويشتبه في أن تكون هذه الشبكة جمعت أكثر من تسعة ملايين يورو خلال عمليات غير قانونية منذ منتصف 2022.

وقالت الشرطة في اليونان إن هناك 55 شخصا آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة التي قدمت أكثر من 2500 وثيقة مزورة.

وكانت هذه الجماعة الإجرامية التي نفذت عملياتها من أثينا وسالونيك بحوزتها أربع ورش لأغراض التزييف و12 شقة لإخفاء المهاجرين .

وتم القبض على أكثر من 80 مهاجرا وترحيلهم. وكشفت الشرطة أن المجموعة فرضت ما يصل إلى 10 آلاف يورو على كل شخص.