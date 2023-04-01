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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تحذر مواطنيها من كارثة مناخية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أطلقت السلطات الألمانية تحذيرا لمواطنيها، تخوفا من كارثة مناخية قد تضرب أراضيها خلال هذا الأسبوع، حيث هناك توقعات بحدوث عواصف وأمطار من المتوقع أن تؤدي إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في عدد من المقاطعات الألمانية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "فوكس" الألمانية، فإنه بالعديد من المناطق، سيكون الطقس رطبًا وعاصفًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن في أجزاء كبيرة من ألمانيا تحذر خدمة الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار وهبوب الرياح، وحذر المكتب الفدرالي مدن ولاية نيو ساوث ويلز من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ونشرت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) والمكتب الفيدرالي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث (BBK) تحذيرًا رسميًا بشأن الطقس القاسي لمنطقة كولونيا، وفي مدن ليفركوزن ، سولينجن ، بيرجيش جلادباخ ومناطق أخرى في منطقة أوبربرج ، من المتوقع هطول أمطار تصل إلى 35 لترًا لكل متر مربع قبل هطول الأمطار المستمرة.

وأوضح التحذير، أنه من الممكن حدوث فيضانات في الشوارع، وكذلك الانهيارات الأرضية والفيضانات على الأنهار الأصغر، وشدد البيان بضرورة أن يقوم السكان بإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة ، حسب التوصية، وتستمر جبهة عاصفة كبيرة في التحرك عبر ألمانيا يوم السبت، حيث تهب رياح قوية تهدد بشكل خاص في الوسط والجنوب وعلى سواحل البلاد، وذلك في 27 مقاطعة، كما حذرت هيئة الأرصاد الألمانية من عواصف رعدية شديدة وهبوب رياح في حالة تأهب أحمر.

المانيا المناخ الفيضانات مقاطعة عواصف

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