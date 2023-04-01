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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرج كريم الشناوي يكشف كواليس أغاني "الهرشة السابعة"

مسلسل الهرشة السابعة
مسلسل الهرشة السابعة

حرص المخرج كريم الشناوي، على كشف كواليس أغاني مسلسل “الهرشة السابعة”، وذلك من خلال منشور له عبر تطبيق الفيسبوك.

كتب كريم الشناوي: “بناء على السؤال المتكرر عن الأغاني في الهرشة السابعة..ده بوست عن الاغاني والفنانين اصحاب الأغاني .. لكن قبل ما اسرد اسماءهم حابب اشكر كل الفنانين و الصناع اللي شاركونا أغانيهم في المسلسل .. انا فاكر اول يوم قابلت فيه الوايلي في مقابلة رتبها الصديق المخرج احمد فتحي، قلت ل الوايلي اني “Fan” قبل اي حاجة و اني شايف قد ايه ممكن مشروعه الموسيقي يضيف تنوع و طزاجة للمسلسل”.

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وتابع :"الحقيقة الوايلي كان في قمة الحماس و التعاون. تعاون وصل اقصاه لما قررنا ان طرح أغنية "لو" لسمر طارق هيتزامن مع توقيت نزولها في الحلقة. و ان توزيعها هيطور علشان يتماشي مع احداث الحلقة و توقيت الاغنية في الحلقة. اتقابلنا انا و الوايلي و نادين و باهر رشيد قبل تصوير مشاهد حلقة ٩. اتناقشنا في كل التفاصيل و فضل التواصل ده لاخر يوم في المونتاچ قبل خروج الحلقة".

كما أضاف: "ده نفس اللي حصل مع هاني الدقاق و مسار إجباري اللي اقدر اقول انهم اساس الفكرة دي لمّا استعملنا اغانيهم في "خلي بالك من زيزي" و كانوا في منتهى التعاون و الحماس. تعاون شجعنا اننا نتعاون في تيتر الهرشة السابعة"كلمة". تيتر بعتز به جدا و تعاون و صداقة ممتده و اتمنى تستمر و تتطور لمشاريع كتير قادمة".

واستكمل: “كل الاغاني دي بالنسبة لي بشكل شخصي بتوري تنوع و ثراء المشهد الموسيقي المصري و العربي. و قدرته على التعبير بأشكال متنوعة عن مشاعر مختلفة و معقدة. كم الفنانين اللي بحب اغانيهم و كان نفسي احطها اكبر بكتير من اللي استقرينا عليه. لكن اتمنى ان الأغاني اللي اخترناها تظهر هذا التنوع و الثراء الكبير في الموسيقى في منطقتنا .. و اتمنى ان الفنانين دول جمهورهم الكبير، يكبر اكتر و يدعم مشاريعهم الغنائية المميزة”.

 

وتابع: "ومش ممكن الكلام عن الأغاني و الموسيقى من غير كلام عن "خالد الكمار" شريك الرحلة من اول مسلسل "قابيل" لحد "الهرشة السابعة".. في النهاية لازم اشكر كمان البوست بروديوسر مروان الكحكي اللي بزل مجهود كبير اننا نستكمل كل التفاصيل المطلوبة لحقوق عرض الاغاني في المسلسل خصوصا مع الفناين خارج مصر "راند" و "يوما" اللي بنعتز جدا جدا بمشاركتهم معنا".

 

بينما اختتم حديثه :"قائمة الأغاني حتى الآن:تتر البداية: كلمة - مسار اجباري و بستان مجدي
حلقة ١: بيكيا - دنيا وائل و الوايلي 
حلقة ٢: القاهرة - دنيا وائل و الوايلي
حلقة ٣: سوكر - يوما "تونس"
حلقة ٤: ليه بتضايق - زياد ظاظا و الوايلي 
حلقة ٦: حكي ما نقال - راند "لبنان" 
حلقة ٩: لو - سمر طارق و الوايلي
هامينج موسيقى المسلسل للصوت العظيم: نوران ابو طالب".

مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان،أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي.

الهرشة السابعة مسلسل الهرشة السابعة امينة خليل محمد شاهين اسماء جلال على قاسم

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