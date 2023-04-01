مدبولي: خطة طموحة لنصل إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين بمشروعات الطاقة.. ونواب: تستهدف زيادة مصادرنا من النقد الأجنبي.. وننتظر تأثيرها الإيجابي على ضخ الاستثمارات في مصر

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء:

نستهدف الوصول لنسبة 42% «طاقة متجددة» من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول 2035

نائب يشيد بإعلان الحكومة خطة تستهدف الوصول بمشروعات الطاقة لـ 8% من السوق العالمية للهيدروجين



برلمانية: استعانة الحكومة بمشروعات البيئة الاستثمارية الخضراء «اتجاه عالمي»



أشاد عدد من النواب، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن خطة طموحة، لنصل بمشروعات الطاقة إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، مؤكدين أن استعانة الحكومة بمشروعات متعلقة بالبيئة الاستثمارية الخضراء؛ يأتي ضمن اتجاه دول العالم لهذا الأمر، في ظل المتغيرات المناخية.



ففي البداية، أشاد النائب عبد الباقي تركيا، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن خطة طموحة لنصل إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين بمشروعات الطاقة.

وأكد عبد الباقي تركيا، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك يأتي في إطار سعينا لنكون دولة لديها من الطاقة النظيفة ما يكون له تأثير إيجابي على ضخ المستثمرين للاستثمارات في مصر، والذي سيصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد المصري.



ومن جهتها، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن إعلان رئيس الوزراء عن خطة طموحة لنصل إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين بمشروعات الطاقة؛ يستهدف زيادة مصادر مصر من النقد الأجنبي، خاصة وأن لدينا مصادر منه محددة في “إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج”.

وأكدت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن استعانة الحكومة بمشروعات متعلقة بالبيئة الاستثمارية الخضراء؛ يأتي في إطار اتجاه دول العالم لذلك في ظل المتغيرات المناخية.



والجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، اليوم السبت؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارتي الكهرباء والبترول، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد متابعة موقف توفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وكذا مستجدات تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق وفر في الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء؛ سعيا لتصدير تلك الكميات من الغاز، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول موقف مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب جهود التوسع في تصنيع مختلف المكونات الخاصة بتشغيل تلك المشروعات، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تستهدف الوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035.

كما تناول الاجتماع، موقف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية، لتنفيذ العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك في إطار تعزيز قدرة مصر التنافسية، وتحقيق خطتها الطموحة للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، وكذا موقف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مؤتمر المناخ الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ، وما تتضمنه من مذكرات تفاهم لإنتاج 28 ألف ميجاوات، بخلاف 3 آلاف ميجاوات يتم تنفيذها حاليا.

وتطرق وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، إلى جهود الوزارة المبذولة لتنفيذ المشروعات الطموحة للربط مع الدول الأخرى، وتصدير الطاقة الكهربائية، خاصة أن مصر لديها المقومات للاستثمار فيها.

وأضاف السفير نادر سعد: “استعرض الدكتور محمد شاكر المرقبي، خلال الاجتماع، جهود الوزارة لتطوير شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية، وتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، هذا إلى جانب زيادة أطوال خطوط وكابلات الكهرباء للجهود المختلف، وكذا زيادة سعات محطات المحولات”.