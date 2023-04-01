استقرار سعر الدولار اليوم.. وأعلى سعر بـ 30.95 جنيه

استقر سعر الدولار أمام الجنيه للأسبوع الرابع علي التوالي وحتي مع نهاية تعاملات اليوم السبت بدون أي تغيير يذكر علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية



وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع

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ووصل أدني سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

وبلغ متوسط سعر الدولار امام الجنيه في أغلب البنوك وهي بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB،المصرف المتحد، ، المشرق، كريدي أجريكول،الأهلي المتحد،فيصل الاسلامي، الإسكندرية، أبوظبي الأول"

أعلي سعر



سجل أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي، مسجلا نحو 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع.



ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في ميد بنك.

رفع سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الموافق 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%، 18.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.وقد اوضح البنك المركزي استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الاسعار العالمية .



وبعد قرار رفع سعر الفائدة أمس يصل إجمالي رفع سعر الفائدة في مصر خلال عامي ٢٠٢٢ و2023 إلى 10% منهم 8٪ خلال عام 2022 تم رفعها على ٤ مرات،

وبزياده معدلات الفائدة 2% تكون معدلات الفائدة حققت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017.

