قيادات الأزهر يشاركون الطلاب المغتربين الإفطار الجماعي.. صور

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من الأمناء والمديرين؛ الإفطار الجماعي مع الطلاب المغتربين غير المقيمين بالمدن الجامعية.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وجه بإقامة مائدة للطلاب؛ تيسيرًا عليهم لكي يتفرغوا للمذاكرة قبل امتحانات المنتصف (الميد ترم) للفصل الدراسي الثاني.

وأعلنت الجامعة عن إقامة المائدة، وبدأت في إجراء ترتيبات تنظيمها بحيث يتم تسجيل أسماء الراغبين في حضور الإفطار عن طريق دعوات تسلم لهم من منسقي الأنشطة الطلابية بكلياتهم: (منسق طلاب من أجل مصر).

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