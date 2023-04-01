في ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. الرئيس وسط أبنائه

قال الرئيس السيسي إنه سعيد بوجوده وسط أبنائه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية.

ذكرى نصر العاشر من رمضان

كتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري.. سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشايخ وعواقل سيناء فى ذكرى انتصار العاشر من رمضان، وتفقد القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد فريد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.

الحالة المعنوية والمعيشية والإدارية

جولة الرئيس جاءت للإطمئان على الحالة المعنوية والمعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذهم مهامهم، وأثنى الرئيس السيسي على الاستعداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة، معربا عن تقديره لجهودهم، وتضحايتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وتوجه الرئيس السيسي، عقب ذلك، إلى مركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لمتابعة الحالة الأمنية، واستمع لشرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتحقيق المناخ الأمن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع عملية التنمية المتكاملة التي تقوم بها الدولة المصرية لشتى مناحي الحياة بسيناء.

كما التقى الرئيس السيسي، القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، والجيشيين الثاني والثالث الميدانيين ، وأشاد خلال اللقاء بالجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن.

كما وجه الرئيس السيسي التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن تراب الوطن، مؤكدا أن الدولة لن تنسى شهدائها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، مشيرا إلى تقدير الشعب المصري العظيم لما حققه مقاتلو القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، من بطولات للقضاء على الإرهاب وتطهير أراضي سيناء، وعودة الحياة إلى طبيعتها لينعم أبناءها بالحياة الكريمة.

كما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع عدد من الجنود، وسأل أحدهم ويدعى «شوقي جمعة» عن تعليمه، فأجاب: "بعرف أقرأ وأكتب لكن على قدي، ومش معايا شهادة"، وقال الرئيس، مخاطبًا الجندي في فيديو بثته قناة «إكسترا نيوز»: "باقيلك 10 أشهر، وخلال الفترة دي لازم ياخد شهادة قبل ما يمشي"، وتابع مداعبًا الجندي: "شكلك نبيه يا واد، ولازم تاخد شهادة".

وأكد الرئيس السيسي خلال تفقده الارتكازات الأمنية بشرق القناة: "سيكون هناك شكل آخر للدولة المصرية في سيناء"، معقبا: "شكل آخر لسيناء غير الذي تعودنا عليه خلال السنوات الماضية".

وأضاف الرئيس: "لنا احتفال على أرض سيناء في المكان اللي الدم المصري سواء من أبناء القوات المسلحة أو الشرطة أو أجهزة الدولة اتروى به".