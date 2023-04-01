الرئيس السيسي: الدولة تقدر مكانة شيوخ القبائل وتعمل على تعزيزها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تقدر مكانة شيوخ القبائل وستعمل على تعزيزها، موضحًا أن تلاحم الشعب مع أجهزة الدولة ضرورة لاستكمال التنمية.



أضاف السيسي، خلال حفل الإفطار مع الجنود ومشايخ سيناء،: "سنواصل العمل على تنفيذ المزيد من المشروعات لتنمية سيناء".

وتابع السيسي :"نجدد عهدنا مع أهالي سيناء بمواصلة التنمية"، موضحًا أن هناك جهدًا ضخمًا تم إنجازه لتنمية سيناء.

وتفقد السيسي، اليوم، الارتكازات الأمنية في شرق القناة.

والتقى الرئيس السيسي مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيش الميداني والثالث الميداني.

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