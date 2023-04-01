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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الضويني يهنئ الإمام الأكبر بالذكرى 1083 لـ تأسيس الجامع الأزهر

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

تقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بخالص التهاني إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ١٠٨٣ عاما هجريا على تأسيس الجامع الأزهر، معربا عن خالص تقديره للمحافظين الذي حرصوا على مشاركة الأزهر الاحتفال بهذا اليوم في شتى محافظات الجمهورية.

كما تقدم وكيل الأزهر، خلال منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، بخالص الشكر للسادة رؤساء الإدارات المركزية وممثلي المناطق الأزهرية وجميع المشاركين نجاح هذه الفعاليات على مستوى محافظات الجمهورية، قائلا: "شكراً لكم جميعاً على جهودكم الرائعة وعلى تمثيلكم المشرف".

ونظم الأزهر الشريف احتفالية كبرى في رحاب الجامع الأزهر، بمناسبة مرور ١٠٨٣ عام على تأسيس الجامع الأزهر، وبحضور لفيف من قيادات وعلماء الأزهر، كما أقامت المناطق الأزهرية بالتعاون مع المحافظات التابعة لها احتفاليات كبرى بهذه المناسبة، والتي حرص السادة المحافظون وقيادات المجتمع المحلي على المشاركة فيها حبا وتقديرا للأزهر الشريف وإمامه الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر.

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