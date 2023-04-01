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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين تتفقد التطبيق الأول لبرنامج «المعايشة اللُّغوية» |شاهد

برنامج «المعايشة
برنامج «المعايشة اللغوية» للطلاب الوافدين

تفقَّدت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، فعاليات تطبيق الخطة التنفيذية لبرنامج «المعايشة اللغوية» المنعقدة بمعهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والمطبَّقة على طلاب مدرسة المعلمين المحمدية بالعاصمة الإندونيسية (جاكرتا).


وأثنت مستشار شيخ الأزهر على التطبيق السديد لخطة البرنامج، وهو ما يبشر بنتائج باهرة ويحقق الأهداف المرجوة منه، لافتة إلى أن الطلاب أبدوا سعادتهم بوجودهم في معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بإشراف مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وأكدوا إفادتهم من البرنامج.

يُذكر أن برنامج «المعايشة اللغوية» تم تدشينه يوم 27 مارس الماضي ويستمر حتى 6 إبريل الجاري، ويستهدف تحقيق تدريب الطلاب على عدد من المهارات اللغوية، وممارسة بعض الأنشطة اللغوية الحياتية التي تُعزِّز تيسير تعاملهم في المجالات الحيايتة المتنوعة، مثل: المطار، السوق، المكتبة، قاعة الدرس، المطعم، المسجد.

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شيخ الأزهر الوافدين الطلاب الوافدين اللغة العربية جاكرتا

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