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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد مرتجي يشيد بدور جماهير الأهلي في الفوز على الهلال

صدى البلد

حرص خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي علي تهنئة جماهير ناديه بفوز فريقه علي الهلال السوداني والتأهل لدور الــ8 بدوري الأبطال الأفريقي.


وقال خالد مرتجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:"انا اللي هكمل كمان في ظهري كتير من زمان ....معايا جماهيري بتسند بيها ....اهلى اهلى اهلى ".


وتأهل الأهلي الي دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الهلال السوداني 3 / صفر، اليوم السبت، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثانية بالمسابقة.


ورفع الأهلي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني بعد تفوقه في المواجهات المباشرة على الهلال صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.


وتقدم الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 25، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 64.


وفي الدقيقة 81 سجل حسين الشحات الهدف الثاني له والثالث للأهلي.
 

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