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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر: جمهور الأهلي سبب الفوز على الهلال السوداني

صدى البلد

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي توجيه الشكرإلى جمهور ناديه على هذا الحضور الكبير في مباراة اليوم أمام الهلال السوداني. 

وقال: «هذه هي المرة الأولى التي أقود فيها الأهلي أمام هذا العدد من الجماهير ووسط هذه الأجواء الخيالية، التي استمتعنا بها كجهاز فني ولاعبين، وسط هتافات ومؤازرة هذا الجمهور العظيم، الذي كان له دور أساسي في حماس اللاعبين ودفعهم إلى تحقيق الفوز المستحق على الهلال وتقديم أداء قوي طوال المباراة».

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «استطعنا في الشوط الثاني مواصلة السيطرة والتفوق على المنافس، وأن تغيير حسين الشحات أتى بثماره وسجل هدفين بأداء جيد»، مؤكدًا سعادته بتحقيق الفوز الذي يهديه إلى جماهير الأهلي العظيمة.

وأوضح أن الأهلي في حاجة دائمة إلى مؤازرة جماهيره، متمنيًا أن يستمر هذا الحضور في المرحلة القادمة، وأن يحظى المشهد الذي ظهر عليه استاد القاهرة وهو ممتلئ بالجماهير بسعادة المسئولين، ويسمحوا باستمراره، لأن كرة القدم في الأساس تلعب من أجل إسعاد تلك الجماهير.

وأشار كولر إلى أن الأهلي دخل مباراة الهلال بإصرار على تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي، ولا بد أن يستغل الجميع هذه الدفعة الكبيرة للاستمرار على نفس الأداء، ولهذا لا بد أن نستعد جيدًا للمباراة القادمة أمام المحلة في الدوري مع الحفاظ على كامل تركيزنا، وأن هذا ما يجب أن نؤكده من الآن.

وعن الدور القادم في دوري أبطال إفريقيا قال كولر: «هناك قرعة وأتمنى أن نواجه أي فريق بجماهيرنا، والأهلي لا يخشى أحدًا، طالما كان في حالته وهذه هي طبيعة كرة القدم».

 

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