المبلغ مغري؟.. مذيع يحرج مصطفى كامل عن أجره في رامز نيفر إيند

وجه مذيع سؤالا للفنان مصطفى كامل عن المبلغ الذي تقاضاه من أجل حضور رامز نيفر إيند وقاله له "المبلغ مغري"؟.

ورد مصطفى كامل على حديثه وأخبره بأنه لم يكن يعلم بالمقلب، وطلب الرقم الذي يراه مناسبا من أجل حضور الفعالية، وأخذ الرقم الذي يرضيه.

كشف الفنان مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج عن الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في برنامج رامز نيفر إيند.

وقال مصطفى كامل، إنه تعرض لتهتك في الأربطة بيده وحزين جدا لما حدث له، مؤكدا أنه كتم آلامه، ودافع عن نفسه بأنه لم يكن يعرف المقلب.

كما كشف سر لأول مرة يحكي عنه وهو أن الحلقة تأجلت إذاعتها، بسبب ما حدث وهناك من تدخل من المقربين لتذاع.

وكان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين، ضيفا ببرنامج رامز جلال “نيفر إند”، وقال إن هذا المنصب كلفه الكثير، أول شيئ أنه عطله عن مسيرته كمطرب.