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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

برعاية «الكيلانى».. قصور الثقافة تطلق فعاليات رمضان ببنى سويف

صدى البلد

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بمحافظة بني سويف، مساء اليوم الأحد ٢ أبريل، وتستمر حتى ١١ أبريل.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وضمن فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات

يتضمن البرنامج طوال فترة الفعاليات المقامة بالمدرج الكبير بالممشى السياحي عروضا لفرق: الأنفوشي للفنون الشعبية، الفيوم للموسيقى العربية، بني سويف للفنون الشعبية، القناطر للموسيقى العربية، بني سويف لذوي الاحتياجات الخاصة، قنا للإنشاد الديني، الفيوم للإنشاد الديني، أبوصير للآلات الشعبية، السلام للموسيقى العربية، بورسعيد للموسيقى العربية، بنها للموسيقى النوعية، شبين القناطر للغناء الشعبي، عرب الفيوم البدوية، القاهرة للموسيقى العربية، وفرقة الواحات البحرية التلقائية.

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كما يُقام في المدرج الصغير بالممشى برنامج مقهى د. أحمد عتمان الثقافي والذي يتضمن لقاءات يومية لشعراء محافظات “القاهرة، الجيزة، بني سويف، الفيوم، القليوبية” على مدار أيام الفعاليات، بهدف إحياء ذكرى عدد من المبدعين الراحلين.

الفعاليات ينظمها فرع ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ويتضمن أيضا برنامجا للفنون التشكيلية تنفذ به العديد من الورش الحرفية والتدريبية، في مجال الخيامية، وورش الحلي.

جدير بالذكر أن الهيئة أطلقت فعاليات البرنامج المركزي للمحافظات خلال ليالي رمضان بدءا من محافظة أسوان أول أمس الخميس، ثم الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية أمس الجمعة، وتطلقها اليوم السبت بالعريش بمحافظة شمال سيناء، والاثنين المقبل بمطروح، والثلاثاء المقبل بكفر الشيخ، إضافة إلى البرنامج المركزي بقصر ثقافة روض الفرج، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب مساء الاثنين المقبل، بخلاف فعاليات الفروع الثقافية، ضمن البرنامج الشامل لوزارة الثقافة للوصول بالخدمة الثقافية والفنية للجمهور في جميع المحافظات.

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