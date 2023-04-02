درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 2-4-2023.. فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 2 أبريل 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.



حالة الطقس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى نهارًا ومحافظات الوجه البحري، معتدل على السواحل على الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 27 - 15

الإسكندرية 25 - 14

الإسماعيلية 28 - 13

الغردقة 27 - 16

المنيا 27 - 12

سوهاج 28 - 13

اسوان30- 16