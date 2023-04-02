النواب تفوض هيئة المكتب فى تحديد موعد دراسة 6 طلبات مناقشة عامة

أعلن أعضاء مجلس النواب خلال جلسته العامة، موافقتهم اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تفويض هيئة مكتب المجلس، فى تحديد موعد مناقشة 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب يطالبون فيها باستيضاح سياسة الحكومة نحو عدد من القضايا.

جاءت الطلبات كالتالى: طلب مناقشة مقدم من النائب علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة أعداد المستشفيات وتدريب العاملين بالقطاع الطبي، وطلب مناقشة مقدم من النائبة أمل عصفور وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مستقبل المنطقة الحرة ببورسعيد.

بالإضافة إلى طلب مناقشة مقدم من النائبة إيفلين متى بطرس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الشركات التي تقوم بإقراض السيدات، طلب مناقشة مقدم من النائبة مرثا محروس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، طلب مناقشة مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تدريب وتثقيف العاملين بالقطاع السياحي.

وأخيرا طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصمودي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رعاية شئون المصريين بالخارج.