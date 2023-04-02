الأهلي يصطدم بمنافس عربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأكد وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة ضد فريق عربي، في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



وحجر الأهلي مقعده في الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، أمس السبت، في ختام دور المجموعات واحتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، خلف صن داونز متصدر الترتيب برصيد 14 نقطة.



وسليتقى الأهلي مع أحد فرق الوداد أوالرجاء أوالترجي في الدور ربع النهائي، حيث يلتقى متصدر كل مجموعة مع أحد فرق المركز الثاني في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بشرط ألا يلتقى فريقان تواجدا في مجموعة واحدة هذه النسخة.



وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الاربعاء المقبل، في تمام الثامنة والنصف مساء، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة.