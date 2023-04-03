دعاء ليلة 12 رمضان لقضاء الحاجة وتفريج الكرب.. أدركها بـ 5 كلمات

دعاء ليلة 12 رمضان لقضاء الحاجة .. يكثر البحث عن دعاء ليلة 12 رمضان لقضاء الحاجة وتفريج الكرب، خاصة مع دخول ثاني ليلة من ليالي العشر الوسطى من رمضان المعظم.

التسبيح

دعاء ليلة 12 رمضان لقضاء الحاجة

ودعاء ليلة 12 رمضان لقضاء الحاجة، مستجاب بإذن الله تعالى، ففي هذا الوقت يتجلى المولى تبارك وتعالى وينزل نزولاً يليق بقدرته وعظمته سبحانه إلى السماء الدنيا فيجيب من سائل واستغفر ودعا.

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء: ترصدوا نفحات الله؛ قال رسول الله ﷺ : « إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا» [الأوسط-الطبراني]، مشددا على المسلم أن يتحرى الأزمان الفاضلة، والأماكن الفاضلة ،والأحوال الفاضلة في دعاءه فذلك أرجى للإجابة وأكثر بركة في الدعاء، ومن هذه الأزمان والأماكن والأحوال كدعاء ليلة القدر، وجوف الليل الآخر، ليلة النصف من شعبان، ودبر الصلوات المكتوبات، وبين الأذان والإقامة، وعند الآذان.

كذلك عند نزول المطر، عند زحف الصفوف في سبيل الله، وساعة من يوم الجمعة -وهي على الأرجح آخر ساعة من ساعات العصر قبل الغروب-، وعند شرب ماء زمزم، وفي السجود في الصلاة، وعند صياح الديك، وبعد زوال الشمس قبل الظهر، والدعاء عند المريض، والدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النبي ﷺ، وعند دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، ودعاء يوم عرفه، والدعاء في شهر رمضان، ودعاء المظلوم، دعاء الصائم حتي يفطر، ودعاء الصائم عند فطره، ودعاء المسافر، ودعاء المضطر، ودعاء الإمام العادل، ودعاء الصالحين ،وأن نسأل الدعاء من الآخرين ونجعلهم يدعون لنا بالخير.

وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لسيدنا عمر رضى الله عنه: "أشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ في دُعَائِكَ" ،والدعاء في الطواف، والدعاء على الصفا والمروة، والدعاء فيما بين الصفا والمروة، والدعاء في الوتر من اليالي العشرة الأواخر من رمضان، والدعاء في العشر الأول من ذي الحجة، والدعاء عند المشعر الحرام.



دعاء ليلة 12 رمضان لقضاء الحاجة

والدعاء عبادة عظيمة لا ينبغي أن تغفل عنها في هذا الوقت من الليل، واعلم أن خير الأوقات هو وقت الغفلة، ووقت الثلث الأخير من الليل فبادر بالدعاء وترديد الكلمات التالية:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءُ الرَّحْمَةِ ،وَمِيمَا الْمُلْكِ ،وَدَالُ الدَّوَامِ، السَّيِّدُ الكَامِلُ الْفَاتِحُ الْخَاتِمُ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ كِائِنٌ أَوْ قَدْ كَانَ ،كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ ،وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ ،صَلاَةً دَائِمَةً بَدَوَامِكَ ،بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ ،لاَ مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

يالطيف نسألك اللطف أبدا، ياحفيظ قنا السوء، يالطيف يالطيف يالطيف من لعبدك العاجز الخائف الضعيف.

اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، نحمدك بجميع المحامد ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم ، وعلى كل حال.

اللهم يا دافع البليات، ويا كاشف الكربات، ويا غافر الزلات ، ويا مقيل العثرات، أقل عثراتنا، وارحم ذلاتنا، واكشف كرباتنا، وكفر عنا سيئاتنا، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

يا نورَ الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبرَ الليل والنهار، يا ملكُ يا عزيز يا قهار، يا رحيم يا ودود يا غفار. يا علاّم الغيوب، يا مقلبَ القلوب، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب. نَسْأَلُكَ مِـنْ خيرك، ونستزيدك من فضلك، ونحتمي بك من شر خلقك ، لا إله إلاَّ أنْتَ.

اللهم إنا نسألك أنفس مطمئنة تؤمن بلقائك ، وتقنع بعطائك، وترضى بقضائك ، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

دعاء سيدنا عمر رضى الله عنه: اللهم يا ذا المنِّ ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيًا أو محرومًا أو مطرودًا أو مُقَتَّرًا علىَّ في الرزق فامْحُ اللهمَّ بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيداً مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل(يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ).

وزاد بعض العلماء: إلهي: بالتجلي الأعظم في هذه الليلة من شهرك المعظم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما وأنت به اعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.