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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف معلومات خطيرة عن الذبحة الصدرية

حسام موافي
حسام موافي

أكّد حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن ألم الذبحة الصدرية يظهر نتيجة المجهود الزائد، ناصحا من يشعر بهذا الألم بضرورة التوجه إلى الطبيب.
 

وقال حسام موافي، خلال برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن ألم الذبحة الصدرية يختلف من شخص لآخر ويستمر لمدة 15 دقيقة كحد أقصى.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الانفعال لا يسبب ألم الذبحة الصدرية إطلاقا وكل ما يثار في الأفلام بشأن هذا الأمر عار تماما من الصحة:"الأفلام العربي بوظت دماغنا".

واختتم أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، بالإشارة إلى أن البرد من أكثر الأسباب التي تظهر ألم الذبحة الصدرية، لافتا إلى أن تناول الطعام لا يسبب الذبحة.
 

الحالات الحرجة حسام موافي قصر العيني قناة صدي البلد الذبحة الصدرية طب الحالات الحرجة

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