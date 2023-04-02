عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخميس القادم.. العالم الهولندي يحذر من أنشطة زلزالية |تفاصيل

صدى البلد

جدد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تحذيراته من أنشطة زلزالية ستشهدها الكرة الأرضية في الفترة المقبلة.

وأكد عالم الزلازل أن التوقعات جاءت نتيجة ربط تلك الأنشطة الزلزالية باكتمال القمر خلال الأيام القليلة القادمة والمتوقع في 6 من أبريل الحالي.

وقال هوغربيتس على حسابه في “تويتر” إن الأسبوع الأول من أبريل والذي ينتهي باكتمال القمر في 6 من الشهر سيكون حرجا.

وأضاف أنه خلال الأيام القادمة، وتحديداً يوم 3 أبريل، سيكون كوكب الزهرة مقترناً مع كوكبي المريخ وزحل، وسوف يتلاقى ذلك الاقتران بعدها بأيام مع هندسة كوكبية حرجة مع اكتمال القمر في 6 أبريل، وهي اقتران القمر مع كوكب المشترى، إضافة إلى اقتران كوكبي عطارد والزهرة مع الشمس.

العالم في يوم| تحذير خطير من عالم الزلازل الهولندي.. تراجع الدولار وصعود الذهب.. وبيان عاجل من السعودية بشأن مخالفي الإقامة

وحذر من أن ذلك مع يجب مراقبته والحذر منه. وحدد الفترة ما بين 4 إلى 6 أبريل حيث يكتمل القمر بالتزامن مع تلك الاقترانات بأنها الفترة الأكثر حرجا.

وأوضح أنه مع تلك الاقترانات ومع اكتمال القمر، نعرف ماذا يمكن أن يعني ذلك، وهو أنشطة زلزالية قوية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر عملاء البنوك بعد طرح الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22%

تردد رجال على المنزل|مفاجأة في قضية الأب المتهم بقتل 7 من أسرته

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

اشتري احتياجاتك الآن| تراجع قياسي في سعر البيض.. الدواجن بـ 59 واللحمة 120 جنيها

تحول مفاجئ| الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

إعلان عاجل من ترامب قبل محاكمته في نيويورك

بعد الشهادات الجديدة.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

ضربة قوية.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

بالتزامن مع اليوم العالمي..الجزائر تخصص موقعا إلكترونيا و19 وحدة خاصة لمرضى التوحد

ماذا يفعل من أفطر في رمضان بسبب المرض وشفاه الله.. قضاء أم فدية؟

الخميس القادم.. العالم الهولندي يحذر من أنشطة زلزالية |تفاصيل

الوزراء يكشف عن نتائج القوافل الطبية بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجليك منفوخة.. اكتشف علاج الوذمة

تعرف على ضحية برنامج رامز جلال الليلة

خلال نصف ساعة.. مشروبان يرفعان ضغط الدم بعد تناولهما

بعد تصدرها التريند بسبب إعلان .. 10 صور لـ شيرين رضا أثارت الجدل

فيديو

جثة محنطة تؤذي زوارها .. حكاية أغرب مومياء في العالم| فيديوجراف

أخاف من الموت وحساب الآخرة.. فنانة شهيرة تعلن اعتزالها وارتداء الحجاب

رياح وارتفاع حرارة.. حالة الطقس اليوم وموعد انتهاء البرودة

أحمد موسى ظهر بمليون جنيه على الهواء.. تفاصيل مسابقة مليونير صدى البلد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ