الخميس القادم.. العالم الهولندي يحذر من أنشطة زلزالية |تفاصيل

جدد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تحذيراته من أنشطة زلزالية ستشهدها الكرة الأرضية في الفترة المقبلة.

وأكد عالم الزلازل أن التوقعات جاءت نتيجة ربط تلك الأنشطة الزلزالية باكتمال القمر خلال الأيام القليلة القادمة والمتوقع في 6 من أبريل الحالي.

وقال هوغربيتس على حسابه في “تويتر” إن الأسبوع الأول من أبريل والذي ينتهي باكتمال القمر في 6 من الشهر سيكون حرجا.

وأضاف أنه خلال الأيام القادمة، وتحديداً يوم 3 أبريل، سيكون كوكب الزهرة مقترناً مع كوكبي المريخ وزحل، وسوف يتلاقى ذلك الاقتران بعدها بأيام مع هندسة كوكبية حرجة مع اكتمال القمر في 6 أبريل، وهي اقتران القمر مع كوكب المشترى، إضافة إلى اقتران كوكبي عطارد والزهرة مع الشمس.

وحذر من أن ذلك مع يجب مراقبته والحذر منه. وحدد الفترة ما بين 4 إلى 6 أبريل حيث يكتمل القمر بالتزامن مع تلك الاقترانات بأنها الفترة الأكثر حرجا.

وأوضح أنه مع تلك الاقترانات ومع اكتمال القمر، نعرف ماذا يمكن أن يعني ذلك، وهو أنشطة زلزالية قوية.