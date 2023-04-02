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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من بيلاروسيا بشأن موعد نشر الأسلحة النووية على أرضها

الأسلحة النووية -
الأسلحة النووية - أرشيفية

أعلنت بيلاروسيا، اليوم الأحد، أن الأسلحة النووية التكتيكية التي سترسلها روسيا ستُنشر قرب الحدود الغربية في الأول من يوليو القادم.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ربما لا يخادع هذه المرة بشأن خططه لنقل أسلحة نووية" إلى بيلاروسيا المجاورة مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثاني.

وقال بولتون، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أعتقد أنه كان يخادع عندما ألمح إلى استخدام النووي من قبل، لكن هذه المرة لا أعتقد أنه يخادع؛ بمعنى أنه قد ينقل بالفعل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا".

وأثار بولتون مخاوف بشأن إمكانية تعاون بيلاروسيا، التي كانت ذات يوم جزءًا من الاتحاد السوفيتي، مع روسيا، واصفًا هذا الاحتمال بأنه "شيء لا أعتقد أننا نوليه اهتمامًا كافيًا".

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