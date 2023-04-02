إعلان عاجل من بيلاروسيا بشأن موعد نشر الأسلحة النووية على أرضها

أعلنت بيلاروسيا، اليوم الأحد، أن الأسلحة النووية التكتيكية التي سترسلها روسيا ستُنشر قرب الحدود الغربية في الأول من يوليو القادم.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ربما لا يخادع هذه المرة بشأن خططه لنقل أسلحة نووية" إلى بيلاروسيا المجاورة مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثاني.

وقال بولتون، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أعتقد أنه كان يخادع عندما ألمح إلى استخدام النووي من قبل، لكن هذه المرة لا أعتقد أنه يخادع؛ بمعنى أنه قد ينقل بالفعل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا".

وأثار بولتون مخاوف بشأن إمكانية تعاون بيلاروسيا، التي كانت ذات يوم جزءًا من الاتحاد السوفيتي، مع روسيا، واصفًا هذا الاحتمال بأنه "شيء لا أعتقد أننا نوليه اهتمامًا كافيًا".