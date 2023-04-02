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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يشيد بدعم ومساندة وزارة الداخلية

الأهلي.. شعار
الأهلي.. شعار

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم خطابًا إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يوجه فيه الشكر والتحية لكل رجال الأمن الأفاضل، وعلى رأسهم السيد الوزير، بعد تقديم كل الدعم والمساندة للنادي الأهلي وجماهيره في مباراة الهلال السوداني أمس، في ختام دور المجموعات من دوري رابطة الأبطال.

جاء في الخطاب تأكيد النادي على عظيم امتنانه لما قامت به وزارة الداخلية من مساندة في هذه المباراة، بدأت بموافقة الوزير على السماح بحضور ٥٠ ألف مشجع، ساعدوا الفريق على تحقيق الفوز؛ فضلًا عما لاقته جماهير الأهلي من تعاونٍ وتعاملٍ راقٍ من رجال الأمن، عند الدخول والخروج من بوابات الاستاد وفي المدرجات، وكان هناك تناغم بين كل عناصر المنظومة، ساهم في نجاح المباراة وخروجها بالشكل الذي يليق بمصر وقدرتها على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية.

ووجّه مجلس إدارة الأهلي التحية لكل رجال الأمن، عما يتحملونه من متاعب من أجل إقامة كل الأنشطة الرياضية محليًا وقاريًا، ومساندة الأندية لاسيما عند تمثيلها للبلاد في البطولات الدولية.

مجلس إدارة النادي الأهلي وزير الداخلية محمود توفيق جماهير الأهلي مجلس إدارة الأهلي

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