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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا من مايو حتى نهاية2023

صدى البلد

قال مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، أن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.


وحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد أوضح المصدر أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، الذي عُقد في  5 أكتوبر 2022م.
 

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وأكّد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة خلال التقرير، أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 46.52 نقطة ليقفل عند مستوى 10636.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
 

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 178 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 163 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.


كانت أسهم شركات: فيبكو، وتكوين، وسلوشنز، والشرقية للتنمية، وسينومي سنترز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الحفر العربية، ودار الأركان، وسيسكو، وسليمان الحبيب، ووقت اللياقة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.84%.
 

وكانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، وزين السعودية، وجبل عمر، وأرامكو السعودي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 95.16 نقطة ليقفل عند مستوى 19987.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 16.7 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم.

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