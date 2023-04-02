غرامة مالية كبيرة.. الأهلي يعاقب أحمد عبدالقادر بسبب واقعة كولر

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة علي أحمد عبدالقادر لاعب الفريق بسبب ما بدر منه تجاه المدير الفني مارسيل كولر عقب نهاية مباراة الهلال السوداني.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بفوز عريض على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

سيطر الأهلي على المباراة بالكامل بأنياب هجومية مؤثرة، ولاحت أمامه أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، لكنها أهدرت نتيجة لعدم التوفيق أحيانًا ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة أحيانًا أخرى، فيما اعتمد الهلال على دفاع المنطقة، بعدما ارتد بكامل صفوفه إلى وسط الملعب، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي تحطمت على صخرة دفاع الأهلي.

افتتح محمود عبد المنعم كهربا ثلاثية الأهلي في الدقيقة 25، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 65 و81.