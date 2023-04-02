محدش بيجي.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل مؤلمة عن مرضه وخطيئته في حق

حل الفنان لطفي لبيب، ضيفا ببرنامج "أنا والقناع" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية.

وتحدث "لطفي لبيب": عن تفاصيل مرضه وإصابته بالجلطة، قائلا: بعد ما تعبت قعدت في البيت وكان بيسأل عليا على طول محمود حميدة وسعيد حامد المخرج".

وأضاف:" الباقي كان بيكلموني ويقولوا عايزين نيجي ومحدش بيجي..دول مفروض عشرة عمر واشتغلت معاهم كتير أوي".



واسترسل: "عمري ما ارتكبت خطيئة في حق أي شخص، ولكني أخطئت في حق ذاتي، نتيجة عملي طوال الـ 24 ساعة متواصل ودا ظلم لنفسي".