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رئيس التحرير
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أبو العينين: قانون هيئة الأرصاد الجوية يضبط حركة الملاحة والطرق العامة.. فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

استعرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

وقال أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن أبو العينين أكد، أن مشروع القانون في غاية الأهمية، قائلا: «القانون مطلوب لضبط حركة الملاحة الجوية والبحرية والطرق العامة، وضرورة لضمان الأمان والسلامة ومواجهة المشكلات التي قد تحدث بسبب الأرصاد الجوية».

واستطرد وكيل مجلس النواب قائلا: «المتابعة اللحظية للأرصاد في منتهى الأهمية خصوصا حوكمة هذا القطاع الذي يتحدث عن التنبؤات وكيفية التعامل مع المتغيرات».

 

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن التطور وصل إلى مرحلة علوم تلقيح السحب لإنزال المطر في أماكن معينة، وكذلك خطة مواجهة السيول، ورصد سرعة واتجاه الريح لمتابعة حركة الطيران، ومتابعة عمليات الجفاف.

 

وأعلن وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون نظرا لأهميته، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة الكشف عن الجهة المسؤولة عن تلقي الإحداثيات الخاصة بالطيران المدني أثناء الطيران في الجو في حال رصد أي ظواهر غريبة.
 

هيئة الأرصاد الجوية مجلس النواب الأرصاد الجوية أحمد موسى أبو العينين

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