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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يفجر مفاجأة بشأن سيطرة روسيا على باخموت

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، استمرار سيطرته على مدينة باخموت، على الرغم من إعلان قوات فاجنر الروسية السيطرة بشكل كامل على المدينة.

 

ونشرت وكالة "رويترز" عبر تويتر فيديو لمؤسس مجموعة فاغنر العسكرية أمس الأحد، وهو يرفع العلم الروسي على مبنى إدارة باخموت.


وشنت روسيا قصفًا أسفر عن مقتل 6 أشخاص في مدينة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

 

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن الوضع العسكري حول مدينة باخموت، التي تحاصرها القوات الروسية منذ شهور، صعب للغاية.

 

وفي خطابه المسائي، قال زيلينسكي، إن شخصين قتلا في هجوم بقذائف الهاون الروسية في منطقة سومي الشمالية.

ومن جانبها نفذت أوكرانيا هجمات ردا على روسيا، حيث أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية، اليوم الأحد، إصابة سبعة من سكان قرية في المنطقة بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة قصف الجيش الأوكراني للمنطقة بقذائف الهاون.

الرئيس الأوكراني القوات الروسية أوكرانيا روسيا

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