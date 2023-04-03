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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مشاركته في مسلسل "تلت التلاتة" .. أبرز أعمال محمد القس

محمد القس
محمد القس

روج الفنان محمد القس، لمسلسل “تلت التلاتة” الذي يشارك فيه بجانب النجمة غادة عبد الرازق، ويعرض في النصف الثاني من رمضان، حيث نشر البرومو الرسمي الخاص بالعمل عبر حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

لمشاهدة البرومو اضغط هنا

واحتفل الفنان محمد القس يوم الجمعة الماضي بعيد ميلاده الموافق 31 مارس، إذ يتزامن بداية العام الجديد من عمره مع اقتراب عرض مسلسل "تلت التلاتة" بطولة الفنانة غادة عبدالرزاق، حيث يلعب فيه دور "أمجد" والذي وصفه "محمد"  بأنه "إنسان باراجماتي" في لقاءه على قناة صدى البلد في برنامج "سبوت لايت، ليضيف به شخصية جديدة إلى جعبة شخصياته التي لعبها منذ بدء مشواره الفني.

محمد القس: هكتب قصائد في غادة عبد الرازق بعد انتهاء «تلت التلاتة»

محمد القس: نجاحي في "موضوع عائلي" لن يصعب أدواري الفنية القادمة


وقبل عيد ميلاده بعدة أيام، كتب محمد القس على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ثلاثة أرواح لخطيئة واحدة.. وكل ما يدور حولهم من حب وغضب"، مروجًا للبرومو التشويقي للمسلسل، وأثارت تلك الجملة فضول الكثيرين لما تحمله من غموض خاصة مع تغير شكل "محمد" عن "شخصية غازي" والتي بها عرفه الجمهور المصري  في مسلسل "موضوع عائلي".
خلال أعماله قدم محمد القس شخصيات متنوعة، وتميزت كل شخصية بسمات شكلية وأداء خاص بها، حيث لا تشبه واحدة الأخرى.

محمد القس


مسلسل "أم القلايد"
عام 2020، لعب محمد القس دورًا مختلفًا تمامًا عنه في مسلسل "أم القلايد"، من خلال تجسيده لشخصية "عايد" وهو أخرس ويعاني من إعاقة جسدية.

مسلسل أم القلايد


وقال "محمد" في أحد تصريحاته الصحفية: "أنا لا أعتبر نفسي وسيمًا ولا أعتمد على ذلك في تقديم أدواري، أنا ممثل ومن يشاهدني على سبيل المثال في مسلسل "أم القلايد" عندما قدمت شخصية "عايد"، وهو شخص مختلف تمامًا عني، فقد عملت على الحفاظ على الذقن والشعر والشارب قرابة 6 أشهر لأنني لا أحب الأشياء المستعارة، لذلك لا أحب مقولة هذا الممثل شكله جميل، بل هذا الممثل متمكن لأنها تطربني أكثر".


مسلسل "رشاش" 
وفي 2021، قدم محمد القس شخصية أخرى لم يلعبها من قبل، وهي شخصية "الرائد بدر" في مسلسل "رشاش"، الذي يدور حول أحداث مأخوذة من أرشيف المباحث الجنائية السعودية وقعت في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

محمد القس


مسلسل "موضوع عائلي"
المفارقة أن في نفس العام الذي عُرض فيه مسلسل "رشاش"، جسد محمد القس شخصية بعيدة كل البعد عن شخصية "الرائد بدر"، وهي شخصية "غازي" التي قدمها في الجزء الأول والثاني من مسلسل "موضوع عائلي" ودخل بها قلوب المصريين، حيث لعب دور رجل عصابات سوري يعيش في مصر، ذو تركيبة غريبة وصفها "محمد" قائلًا: "محدش عارف هو شرير ولا طيب، مش عارف هو بيهزر ولا بيتكلم جد، عاقل ولا مجنون".

محمد القس


الجدير بالذكر أن الفنان محمد القس قدم أدورًا مميزة في السينما أيضًا، ففي عام 2017 حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان أفلام السعودية عن دوره في فيلم "المغادرون".

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تلت التلاتة الفنان محمد القس محمد القس رمضان غادة عبدالرزاق الفنانة غادة عبدالرزاق

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