عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب في حادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل بالطريق الدائري بالغربية

الشاب الضحية
الشاب الضحية

شهدت منطقة التنظيم بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاة شاب في نهاية العقد الثالث من عمره في حادث  تصادم دراجة نارية موتوسيكل كان يستقلها، بسيارة نقل ثقيل وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون المركزي.

غدا.. توزيع 12639 كارت علاج طبي شامل على العاملين بجامعة طنطا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف حول  وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل وسيارة نقل ثقيل بمنطقة التنظيم بمدينة بسيون أسفر عن مصرع شاب في الحال.

كما باشرت  قوة أمنية من المباحث الجنائية دورها وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل، وسيارة نقل ثقيل بمنطقة التنظيم، أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية، ويدعى محمد أيمن، مقيم بقرية أبو حمر، بدائرة مركز شرطة بسيون، حال استقلاله دراجة نارية موتوسيكل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة بسيون المركزي.

محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة ويناقش موقف إدخال المرافق للمشروعات المنتهية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.

المركزى حياة كريمة محافظة الغربية مدينة بسيون حادث تصادم النيابة العامة الطريق الدائرى مركز بسيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

هل الصلاة بعد الاستحمام وبدون وضوء صحيحة.. علي جمعة يرد

بسبب اكتمال القمر| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كوارث يوم 6 إبريل.. تفاصيل

1000 جنيه زيادة في المرتبات.. الحكومة: 190 مليار لتحسين أجور الموظفين والمعاشات

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

ذعر في نهار رمضان.. قصة امرأة أرهبت المواطنين فى بورسعيد| فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يشارك 200 من ذوي الهمم الإفطار الجماعي بمدرسة ناصر

ترشيحاتنا

البحرية المصرية والسودانية تنفذان التدريب المشترك SUD-EGY-T-1

10 آلاف جنيه رسوم .. شروط ترخيص ممارسة أنشطة الأرصاد الجوية بالقانون

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التوقيت الصيفي

الزمالك في 2023.. موسم صفري و3 بطولات ضائعة محليا وإفريقيا

تقرير: التحالف الوطني يستهدف تقديم 14 مليار جنيه للعمل الخيري خلال 2023  

مؤسسات دولية تشيد بالتزام مصر تحسين شبكات الأمان الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تخسر كيلوجرامات.. أشياء توقف عنها فورا للتخلص من الوزن الزائد

كل موبايل عليه علبتين زبادي..أغرب إعلان محل في رمضان بالإسكندرية

قاعدة معوجة.. وضعيات صور ياسمين عز تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

ماذا يفعل كوب الشاي إذا تناولته بعد الفطار ؟

فيديو

بعد شهر من بيعه.. رحلة استعادة جواز سفر السادات من أمريكا إلى مكتبة الإسكندرية

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ