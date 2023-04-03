مصرع شاب في حادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل بالطريق الدائري بالغربية

شهدت منطقة التنظيم بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاة شاب في نهاية العقد الثالث من عمره في حادث تصادم دراجة نارية موتوسيكل كان يستقلها، بسيارة نقل ثقيل وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون المركزي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف حول وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل وسيارة نقل ثقيل بمنطقة التنظيم بمدينة بسيون أسفر عن مصرع شاب في الحال.

كما باشرت قوة أمنية من المباحث الجنائية دورها وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل، وسيارة نقل ثقيل بمنطقة التنظيم، أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية، ويدعى محمد أيمن، مقيم بقرية أبو حمر، بدائرة مركز شرطة بسيون، حال استقلاله دراجة نارية موتوسيكل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة بسيون المركزي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.