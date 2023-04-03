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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى 10 معلومات تعرف على جهود حصاد القمح بأسوان

حصاد القمح بأسوان
حصاد القمح بأسوان

جهود مكثفة ومتواصلة تقوم بها الأجهزة المعنية داخل محافظة أسوان مع بدء موسم حصاد القمح ، والذى يبدأ مع مطلع شهر إبريل من كل عام .

ونعرض في 10 معلومات أبرز هذه الجهود التي تنفذها الأجهزة المعنية بأسوان ، على النحو التالى :

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حصاد القمح

1- تم معاينة المواقع التخزينية من صوامع وبناكر وشون وهناجر للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الكميات الموردة من القمح.

2- تم وضع خطة لعمل اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم.

3- إجمالى المستهدف توريده من القمح لهذا العام يصل إلى 191 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر والهناجر سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع.

4- أماكن التخزين تشمل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو.

5- بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 35 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن .

6- زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 ألف و820 فدانا تقريباً سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للاستصلاح الزراعى باستخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعات وتوعية المزارعين.

7- بشائر موسم القمح تبدأ مبكراً فى أسوان كأول محافظة يتم الحصاد والتخزين فيها نظراً لطبيعة الطقس الحار بها.

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توعية المزارعيين

8- وضع منظومة الضوابط المنظمة لتداول وتسويق القمح المحلية وبيان بالمساحات المنزرعة بالقمح، بالإضافة إلى موقف المواقع التخزينية بالمحافظة وما توصلت إليه لجان المعاينة لتلافى كافة السلبيات التى تم رصدها وتبليغها لجهات الولاية.

9- تذليل أى معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام، بجانب تكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها، وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية.

10- المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية، مع التزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.

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