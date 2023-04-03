مليون ونصف مشاهدة.. العربجي يحقق نسبة مشاهدة عالية في مصر

تمكن المسلسل السوري العربجي من الدخول الى قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر ، عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” .

حيث حققت الحلقة العاشرة من المسلسل السوري العربجي نسبة مشاهدة وصلت الي مليون ونصف فى غضون يوم واحد فقط .

واحتلت الحلقة المركز الأربعين ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر ، من أصل 50 مركز تضمهم القائمة .



تدور أحداث مسلسل العربجي في إطار الدراما الاجتماعية لكن في حقبة زمنية ماضية، حيث يتناول العمل قصة عبد وهو رجل يعمل بمهنة العربجي، وهو شخص قوي لديه كبريائه الخاص، ومع مرور الأحداث يقع هذا الشخص في حب فتاة تدعى ناجيه، ولكن يواجه عبده الكثير من المتاعب بسبب هذا الحب.

مسلسل العربجي من بطولة باسم ياخور و سلوم حداد و كاريس بشار وحنان اللولو.

باسم ياخور يرد على إنتقاد أحدي مشاهد العربجي :

وكان قد رد الفنان السوري باسم ياخور على الانتقادات التي طالته بسبب مشهد تقبيله قدم الفنان سلوم حداد في مسلسل “العربجي”، مشيراً إلى أن المشهد مبرر لشخص تعرض للذل من أجل عائلته.