لا يمكنهم شرائي.. ترامب يوجه رسالة جديدة قبل محاكمته غدًا

وجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسالة إلى أنصاره، قبل محاكمته في مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن تم توجيه لائحة اتهام له.

وقال ترامب في رسالته المصورة، والتي نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أمس الأحد، إنه "لا يمكن شراؤه"، موضحًا أن "أمريكا أصبحت الآن دولة من دول العالم الثالث".

وأضاف ترامب: "الأمر بسيط جدا، لا يمكنهم شرائي ولا يمكنهم السيطرة علي وهذا يخيفهم بشكل لا يصدق".

كما طلب ترامب من مؤيديه التبرع لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2024 بالمزيد من المساهمات المالية، لافتًا إلى أنهم معفيين إذا كان "وضعهم سيء نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكارثية"، وفقا لتعبيره.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الأحد، أنه "سيتحدث علنيا من ولاية فلوريدا الثلاثاء المقبل".

وقال مكتب الرئيس الأمريكي السابق، إن ترامب سيلقي بيانًا من مار إيه لاجو في بالم بيتش، فلوريدا غدًا الثلاثاء وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس".

ومن المقرر أن يتم حجز ترامب وأخذ بصمات أصابعه والتقاط صورته في محكمة مانهاتن، بعد ظهر غد الثلاثاء المقبل، قبل المثول أمام قاضٍ.