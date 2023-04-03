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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم: المناهج أهم عناصر المنظومة وحظي بالنصيب الأكبر من التطوير

طلاب
طلاب

تسعي وزارة التربية والتعليم، دائما علي التجديد في مناهجها لتطوير العملية التعليمية داخل مدارس الجمهورية لخلق جيل جديد من الطلاب قادر علي مواجهة متغيرات العصر ويكون مطلع دائماً علي كل ما هو جديد وذلك لتعظيم الإستفادة القصوى من أبناؤنا  في المستقبل وحتي نتماشى مع التقدم التكنولوجي الهائل أو التطوير في نظم المعلومات.

أكد الدكتور حسن شحاته، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة شمس، أن عنصر المناهح من أهم عناصر المنظومة التعليمية والذي حظي بالنصيب الأكبر من التطوير وبشكل تدريجي من رياض الأطفال وحتي مناهج الصفيين الخامس والسادس الابتدائي وسيشمل التطوير المرحلة الإعدادية.

واشار شحاته، إلي أن المناهج القديمة أصبحت لا تتماشى مع التقدم التكنولوجي الهائل أو التطوير في نظم المعلومات، أن مصر سبقت كثير من بلدان العالم فى فى إدخال التكنولوجيا الحديثة فى التعليم مثل استخدام التابلت المدرسي وبنك المعرفة والتقدير التراكمى والاهتمام بالمراحل الأولى من التعليم،  مشيرآ إلي أن التعليم هو القاطرة التي سوف تنهض بنا وتقود التقدم في أي دولة.

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وأكد خبير المناهج علي ضرورة إجراء حوار مجتمعى موسع حول تطوير وتحديث مناهج المرحلة الإعدادية يشارك فيه أساتذة كليات التربية وخبراء المناهج والاستماع لإولياء الأمور، كي نتلاشي أي مشكلات قد تحدث في المستقبل.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أهم بنود خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ، التي تم وضعها في إطار التحول من المحور 1.0 (EDU 1.0) لتطوير التعليم إلى المحور 2.0 (EDU 2.0) الذي يتضمن تدعيم تعليم لغة أجنبية ثانية في مراحل التعليم المدرسي .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي أن خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية سوف تتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية، حيث يتاح للطلاب الاختيار بين عدة لغات، وسوف تدخل هذه الإصلاحات التعليمية حيز التنفيذ ابتداءً من العام الدراسي 2024 / 2025.

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