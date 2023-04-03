بسبب الوضع الأمني.. قرار عاجل من نتنياهو بشأن وزير دفاع إسرائيل

أعلن مسؤولون مقربون من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه في ظل تدهور الوضع الأمني ​​في إسرائيل، سيبقي نتنياهو على وزير حربه يوآف جالانت في منصبه، مشيرين إلى أنه لن يتم تعيين وزير جديد لهذا المنصب في الوقت الحالي.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد تم اتخاذ القرار في ضوء ضغوط من أعضاء في حزب الليكود.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو ألغى قرار إقالة جالانت بالفعل، لكن جالانت لديه شعورًا بأنه على الرغم من بقائه في المنصب - إلا أن مسألة إقالته نهائيا لا تزال موجوده.

وفي وقت سابق هاجم وزير الحرب السابق، بيني جانتس، نتنياهو على نيته ترك قيادة وزارة الدفاع تحت علامات استفهام ، في حين تتراكم التحديات الأمنية لإسرائيل. وكتب على تويتر "بسبب التحديات الأمنية على وجه التحديد ، يتعين على نتنياهو أن يعلن على الفور قرار إبقاء جالانت في منصبه".

وتابع "أمن إسرائيل ليس اختبارا لمسرحية أو فيلم. مواطنو إسرائيل بحاجة إلى وزير أمن دائم. ليس في وقت لاحق، الآن".

وشهدت إسرائيل ما يشبه زلزال سياسي الأسبوع الماضي عندما أعلن نتنياهو عن نيته إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه ، وذلك بعد أن دعا إلى تجميد تشريعات الإصلاح القانوني بشكلها الحالي بسبب آثارها على النظام الأمني. .

واستدعى نتنياهو الوزير إلى مكتبه وأبلغه أنه فقد الثقة به بعد أن تصرف ضد الحكومة والائتلاف أثناء قيامه بزيارة سياسية للخارج. وبعد اللقاء ، غرد جالانت: "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياتي"