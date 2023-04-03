رسالة مزعجة للصين.. مكارثي يلتقي رئيسة تايوان الأربعاء

في رسالة مزعجة للصين، أكد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي أنه سيلتقي رئيسة تايوان في كاليفورنيا يوم الأربعاء المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وقالت الصحيفة، إن اجتماع متوقع بين رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي والرئيسة التايوانية تساي إنج وين هذا الأسبوع في كاليفورنيا، يعد تدريب دقيق في مواجهة تهديدات بكين مع التراجع عن إشعال حرب في المحيط الهادئ.

بالنسبة لتساي ، فالمقابلة هي قصة تغطية ملائمة واستراتيجية للدفاع ضد إثارة رد عسكري خطير بشكل خاص من الصين.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يستخدم مكارثي اجتماع كاليفورنيا بدلاً من السفر إلى تايوان شخصيًا.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قال رئيس مجلس النواب للصحفيين إن لقاء الرئيسة التايوانية في أمريكا "ليس له علاقة بسفري ، سواء كنت سأذهب إلى تايوان أم لا".

تابع "لا يمكن للصين أن تخبرني أين أو متى أذهب ، ولم يحدث أي من تلك المناقشة على الإطلاق. إذا تصادف أن يكون الرئيس في أمريكا، فسألتقي بها.

