ضربة جديدة لـ Chat GPT .. ألمانيا تعتزم حظر التطبيق بعد إيطاليا

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، إن الهيئة الفيدرالية الألمانية لحماية البيانات تبحث حظر تطبيق روبوت الدردشة شات جي بي تي، Chat GPT، بسبب أمن البيانات.

قال المفوض الفيدرالي لحماية البيانات وحرية المعلومات (BfDI)، أولريش كيلبر ، لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، في بيان نُشر اليوم الإثنين، إن ألمانيا قد تحجب تطبيق دردشة أوبن إيه آي.

صرح كيلبر أن ألمانيا طلبت من إيطاليا تزويدها بمزيد من التفاصيل حول قرارها بحظر ChatGPT.

وأشار إلى أنه "من حيث المبدأ ، فإن مثل هذا الإجراء ممكن أيضًا في ألمانيا"، لكنه لم يكشف عن مزيد من المعلومات حول كيف ومتى يمكن أن تحدث مثل هذه الخطوة.

جاءت تعليقات كيلبر بعد أيام من قرار إيطاليا حظر ChatGPT على أراضيها بسبب مخاوف تتعلق بسلامة البيانات.