عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في جرام 21

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال نهاية التعاملات اليوم، الاثنين 3-4-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".


أسعار الذهب اليوم في مصر
 

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,150 جنيه للبيع و 2,170 جنيه للشراء.


وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,457 جنيه للبيع و 2,480 جنيه للشراء.

اشتري احتياجاتك | البيض بـ 91 جنيها والدواجن 71.. واحصل على الذهب بـ 1,860.. أسعار اليوم

أسعار الذهب تتراجع 100 جنيه بعد طرح شهادات 19 و22%

سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,843 جنيه للبيع و 1,860 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي  1,433 جنيه للبيع و 1,447 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر


وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 17,200 جنيه للبيع و 17,360 جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 76,417 جنيه للبيع، و 77,128 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,457,143 جنيه للبيع، و 2,480,000 جنيه للشراء.

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة
 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا


يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما تشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. 

سعر الذهب اليوم اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب عيار 21 عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

تحذير عاجل من المدعي العام لـ نيويورك بشأن محاكمة ترامب

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

بعد التراويح.. طالبة خامسة ابتدائي أنهت حياتها داخل غرفتها بالمحلة

بكرة صعب.. الأرصاد: تحذير عاجل للمواطنين من طقس الثلاثاء والسبت.. فيديو

خلال أيام.. شبانة يفجر مفاجأة عن الموقف النهائي للأهلي من غرامة كهربا

ترشيحاتنا

عبير صبري : زوجي أشقى مني ومش باخد إذنه في أدواري

قيس سعيد: من تحدثوا عن شغور منصب الرئاسة لا يثيرون إلا الاحتقار

انفعل بعنف | نجل نهال عنبر يضرب رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

كاميرا استثنائية.. هاتف vivo X 100 pro  بإمكانيات تقدم لأول مرة

زيادة المرتبات والمعاشات رسمياً في إبريل.. من المستثنون ومتى تصرف للعاملين بالخارج؟

أرخص 5 سيارات مستعملة أقل من 70 ألف جنيه في مصر| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة.. هذه العلامة تشير لعدم حصولك على كمية كافية من الماء

تباع بالأسواق.. 4 أنواع سمك تجنب تناولها فورا

إنسانية في لحظة فارقة بالمباراة | ماذا فعل لاعب فيورنتينا لأجل المغربي أمرابط

جددي سفرتك.. طريقة تحضير سلطة الفتوش

فيديو

تطوير مناهج الإعدادية وإضافة اللغة الصينية.. أهم بنود خطة وزارة التعليم

بسبب الأطفال .. سيدة ترهب المواطنين في بورسعيد وتصيب امرأة وتحطم سيارتين

اعترافات ميس حمدان: تعرضت للتحرش في طفولتي..وخالد يوسف قال لي بوظتي الشغلانة

طعنها في الشارع.. قصة رجل تخلص من طليقته بمدينة أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ