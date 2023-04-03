بيطبطب عليا.. عبير صبري عن زوجها: نسبة التفاهم بيننا مرتفعة

أكدت الفنانة عبير صبري، أن نسبة التفاهم بينها وبين زوجها أصبحت عالية جدًا، موضحة أنه مع كل تقدم في سنوات الزواج يحدث تفاهم أكثر ونتجاوز الأخطاء سويًا.

وأوضحت "صبري"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زوجها اصبح ناضج بشكل أكبر، وأضافت مازحة: "زوجي أشقى مني بكتير وأنا هادية، ومع الوقت بدأ يأخذ من ثقافتي ويستوعب أكثر.

وتابعت: "بدأ يطبط أكتر.. نسبة التفاهم بيننا 80% والباقي نكش وخلافات"، منوهة بأنها تحكي لزوجها عن الأعمال الدرامية المعروضة عليها وتحب رأيه، مشيرة إلى أنه يتحمس لشغلها كثير جدًا.