قلق بالغ.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد تفجير سان بطرسبرج

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن الأمم المتحدة قلقة بشأن الانفجار الذي وقع في سان بطرسبرج، وأسفر عن مقتل المدون العسكري الروسي، فلادلين تاتارسكي، وإصابة أكثر من 33 آخرين.

وقال دوجاريك: "علمنا بقلق بشأن الانفجار الذي وقع في سان بطرسبرج، والذي أسفر عن مقتل مدون وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين".

ورفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، التعليق على قرار لجنة التحقيق الروسية وصف الحادث بأنه هجوم إرهابي، قائلا إنه “ينتظر نتائج التحقيق”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، عن معاملة عملية قتل المدون العسكري الروسي، فلادلين تاتارسكي، بوصفها هجوما إرهابيا، مؤكدة أن هناك أدلة على أن الهجوم كان مدبرًا من جانب أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية: “في الوقت نفسه، فإن داريا تريبوفا، التي تحمل آراء معارضة، والمشتبه في تورطها بالعملية هي من مؤيدي مؤسسة مكافحة الفساد”.

وأضافت: ”تعمل اللجنة الآن على تحديد كل متورط في الجريمة، من الجناة إلى المنظمين”.

وقُتل فلادلين تاتارسكي، الصحفي والمراسل الحربي البالغ من العمر 40 عامًا، في انفجار في مقهى في سان بطرسبرج أمس الأحد.