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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة رمضانية..مصطفى حسني في ضيافة جامعة حلوان غدآ

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، غدآ، ندورة رمضانية بحضور الداعية الإسلامي مصطفى حسني، وذلك بقاعة مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي.

وتقام الدورة الندوة يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل في تمام الساعة 11:30 صباحاً، في مجمع الفنون و الثقافة، ودعت أسرة من أجل مصر جميع  طلاب الجامعة للمشاركة والحضور للندوة الرمضانية.

وعلي جانب آخر أستقبل  معهد إعداد القادة فضيلة الدكتور هيثم رمضان الأزهري مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة وإعداد المدربين، ليحاور طلاب الجامعات والمعاهد المصرية حول التعاون وروح التسامح ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة.

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ويأتي ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتعزيز الوعي لدى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية وفي ضوء توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوعية وتثقيف وتأهيل الطلاب بمختلف القضايا، والتواصل المباشر معهم .

وذلك ضمن فعاليات الدورة الرمضانية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية التى نظمها معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني، وكلاء المعهد، والذي يعقد تحت شعار "رمضان يجمعنا".
 

جامعة حلوان ندورة رمضانية مصطفي حسني الداعية الإسلامي مصطفى حسني أسرة من إجل مصر المركزية بجامعة حلوان

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